Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Белый дом отменил приказы экс-президента США Дональда Трампа, которые должны были запретить использование TikTok и WeChat на территории США. Администрация нового президента Джо Байдена проведет собственное расследование и попытается определить, действительно ли китайские приложения создают угрозу национальной безопасности Штатов, сообщает 9 июня Associated Press со ссылкой на представителей Белого дома.

Согласно новому приказу Байдена, министерство торговли США должно провести «основанный на фактах» анализ трансакций китайских приложений. Власти уделят особое внимание на то, какую именно информацию об американских пользователях собирает Китай.

Напомним, идея о блокировке китайских приложений была высказана экс-президентом США Дональдом Трампом, который рассматривал варианты ограничительных мер против TikTok, опасаясь, что приложение может передавать частную информацию китайским властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 февраля Байден приостановил ход сделки по продаже американского сегмента TikTok компании Oracle, которая является крупнейшим производителем программного обеспечения в США.

TikTok начал переговоры с Oracle после того, как Трамп поставил условие, что TikTok сможет работать в США только если ее американский сегмент будет выкуплен американской компанией.