9 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Слова экс-директора секретной программы Пентагона про вмешательство инопланетян в американские авианосцы многие сочли бредом сумасшедшего. На первый взгляд, похоже, что так и есть. А если приглядеться? Нет, инопланетян мы всё равно не увидим, зато увидим кое-что другое.

Игорь Юдкевич, , 19:38 — REGNUM «Он прибежал, взволнован крайне, и сообщением нас потряс»: бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах» Луис Элизондо заявил, что НЛО оказывали прямое воздействие на ядерные установки США. Особо подчеркнув при этом, что НЛО не являются разработкой Китая, России или самих США.

Инопланетянин Цитата из к/ф «Пол Секретный материальчик». Реж. Грег Моттола. 2011. США, Великобритания

«Я думаю, что на данный момент есть достаточно данных, чтобы продемонстрировать, что [у НЛО есть] интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии», — заявил экс-глава засекреченной военной программы.

Элизондо отметил, что инопланетяне вмешивались не куда-нибудь, а в силовые установки американских авианосцев.

Это можно считать замечательной зацепкой в речи этого товарища, у которого, на первый взгляд, уже истекла секретность (и срок годности к несению службы). Потому что существуют инопланетяне или нет — бабушка на дворе сказала, а вот американские авианосцы существуют точно. И многие из них сейчас как раз находятся на ремонте.

Представляется чудовищная картина, как американская ремонтная бригада открывает защитный кожух реактора авианосца, а там… одним словом — инопланетяне поработали. Возможно, даже настолько, что теперь силовая установка не подлежит ремонту, а только замене непонятно на что. Ведь эти хитрые создания инопланетяне вкрались не только в технические проекты США, связанные с ядерной энергетикой. Это как мыши, которые пробрались на склад с печеньем, чем помогли заведующему данным складом в составлении отчета. Нет, речь не про то, что они всё разворовали, а про то, что они всё… мягко скажем, растеряли. А дело было так.

Луис Элизондо Цитата из видео «Lue Elizondo's message: Congratulations on being on the right side of history. @Nieuwe Revu tomorrow» пользователя Vechten met Moszkowicz. youtube.com

Ещё в 70-е годы прошлого века в США было сделано удивительное открытие, оно заключалось в том, что слаженные действия финансистов, юристов и маркетологов могут произвести разрушительный эффект, сравнимый с конвенциональной бомбардировкой средней тяжести. Но важно повторять их воздействие достаточно регулярно и не по своей территории. Самым успешным проектом на эту тему стало разрушение социалистического содружества (которое много для этого сделало само, но не без помощи той могучей триады), а вывоз из СССР трофеев на многотриллионную сумму еще раз убедил высокопоставленных американцев в том, что финансист, маркетолог и юрист, обнявшиеся под черным флагом со скрещенными костями, делают во многих случаях ненужными танки, бомбардировщики и тяжелую артиллерию.

В действительности главным оружием оказалась реклама образа жизни — того, что в горбачевскую эпоху в СССР стали почему-то называть «менталитетом». Изменение этого самого менталитета под влиянием пропаганды долгое время работало безотказно, пока не стали появляться примеры успешного противодействия, вроде развенчания пресловутых «белых касок» в Сирии и не только это.

К тому времени почет и материальное благополучие, которыми были окружены представители этих профессий на Западе, превосходил многое из того, что прилично вообразить. Но всякая медаль имеет обратную сторону. Погнавшись за производством всё более эффективных и беспощадных финансово-идеологических «подрывников», западные стратеги упустили, похоже, необходимость воспроизводства в стране знающих научно-инженерных кадров. Собственных, а не завозимых из Индии или России. Потому что хорошо иметь технологов-иностранцев в общедоступных областях индустрии, а вот с высокой энергетикой, включая ядерную, дела обстоят значительно сложнее.

Звоночки о том, что США по сравнению с 60-и годами прошлого века значительно растеряли знания в ядерной области, просачиваются в мировые СМИ уже не первый раз. Чтобы скрыть этот факт, могут понадобиться целые дивизии воображаемых инопланетян. Также нужно учитывать, что авианосцы, кроме конкретной боевой задачи — атаковать менее технологически развитого противника — несли и большую идеологическую нагрузку, являясь символом американской морской мощи. Теперь, в связи с развитием сил ПВО, американская авианосная дубинка утратила былой имидж, позволявший запугивать с ее помощью другие государства. А объяснить этот факт, не теряя достоинства, можно только инопланетными домогательствами.

АВМА № 65 «Энтерпрайз»

Тем не менее констатация успешности рейгановского противостояния с СССР никуда не делась, и желание повторить эксперимент по изменению планетарного менталитета в угоду планам США остается на месте. Так что всё может быть еще хуже, чем просто обнаруженная потеря мозгов, способных разобраться в старых технических документах. Возможно, что Вашингтон пытается запустить новый массовый психоз всепланетного масштаба, раз уж ни цветные революции, ни радикальные религиозные экстремисты, ни даже эпидемия планетарного масштаба не дали требуемого для сохранения американского лидерства накала хаотизации. Человечество проявило психическую устойчивость, а перед лицом пандемии даже не впало в панику а, наоборот, мобилизовалось. Но совокупность факторов американской коррупции в военной области, потери технологий и бесконечные надежды на всепобеждающую силу доллара будет в ближайшее время отражаться в информационном пространстве. И информационный вброс про инопланетные силы — не признак сумасшествия господина Элизондо, а продолжающийся поиск соломинки, которая удержит на плаву мечты об американском доминировании. Или попытки здравомыслящих американских военных уклониться от курса в сторону войны, поддерживать который требует вашингтонское начальство. Мол, какое там воевать, господин президент, когда у нас реактор мыши, пардон, инопланетяне сгрызли.