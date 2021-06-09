Лондон, , 17:27 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» предложило миланскому «Интеру» 60 миллионов евро за 22-летнего флангового атакующего защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими. Об этом 9 июня сообщило издание Sky Sports Italia. Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предлагал «нерадзурри» за футболиста такую же сумму.

Руководство «Интера» намерено расстаться с 22-летним лидером обороны, чтобы исправить финансовую ситуацию в клубе. Выставление Хакими на трансфер стало одной из причиной ухода в отставку итальянского специалиста Антонио Конте, приведшего «нерадзурри» к победе в Серии А 2020/21.

В прошедшем сезоне Ашраф Хакими принял участие в 37-ми матчах итальянской Серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Футболист стал одним из лучших защитников Европы по системе гол+пас.

Ашраф Хакими перешел в «Интер» 1 сентября 2020 года из мадридского «Реала». «Нерадзурри» заплатили за марокканца 45 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. Контракт Хакими с «Интером» рассчитан до конца сезона 2024/25.