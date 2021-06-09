Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM В международный аэропорт «Пулково» прибыл первый рейс в рамках Евро-2020. В Санкт-Петербург прилетела сборная Словакии, которая вечером 12 июня сыграет с Россией. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворона Северной столицы» (ВВСС), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Пулково» принял первый рейс в рамках Евро-2020 Дарья Драй © ИА REGNUM

Как заверили в ВВСС, аэропорт «Пулково» готов к работе в дни проведения Евро-2020 и обслужит национальные сборные и болельщиков, прибывающие на семь матчей чемпионата Европы.

«Команды начнут прибывать в Санкт-Петербург, начиная с 9 июня. В дни проведения чемпионата аэропорт «Пулково» на прилет и вылет обслужит сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции по футболу», — рассказали в пресс-службе.

А с 11 июня воздушная гавань Петербурга начнет обслуживать чартерные рейсы с футбольными болельщиками на борту. На сегодняшний день известно о прибытии самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки.

«В организации обслуживания участников и гостей чемпионата Европы по футболу «Пулково» будет использовать успешный опыт работы во время Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018», — рассказали в ВВСС.

Отметим, что из-за пандемии в аэропорту во время проведения Евро-2020 будут усилены меры безопасности и соблюдены все требования профилактики распространения COVID-19. Кроме того, в «Пулково» в круглосуточном режиме работают пункты ПЦР-тестирования.

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