Челябинск, , 17:19 — REGNUM В Челябинске Тракторозаводский райсуд избрал энергетику одной из управляющих компаний, ответственному за гибель 10-летнего мальчика, меру пресечения. Ему назначен запрет определённых действий.

Такая мера пресечения будет действовать до 8 августа. Отметим, обвинение настаивало на домашнем аресте, а защита добивалась подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданина обвиняют в неосторожной смерти ребенка. По данным следствия, мальчик взялся за оголённый провод и получил смертельный удар током.

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