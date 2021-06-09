Париж, , 17:19 — REGNUM 8 июня 25-летний российский теннисит Даниил Медведев в рамках ¼ финала «Ролан Гаррос» потерпел поражение от греческого спортсмена Стефаноса Циципаса со счетом 0:3 (6:3, 7:6, 7:5). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Матч продолжался 144 минуты (2 часа и 22 минуты). 5 раз российский спортсмен подал на вылет, не совершил ни единой двойной ошибки и успешно реализовал два брейк-поинта из восьми возможных. Пятая ракетка мира отметилась тремя эйсами. Также грек совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанский теннисист Рафаэль Надаль, разгромивший в 2020 году в финале представителя Сербии Новака Джоковича со счетом 3:0 (6:0, 6:2, 7:5).