Манагуа , , 19:33 — REGNUM Четыре оппозиционных лидера были арестованы в Никарагуа. Те, кто недоволен правительством страны назвали это охотой на критиков президента Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщает 9 июня BBC.

Двое из задержанных во вторник, 8 июня, были потенциальными кандидатами в президенты. Выборы должны состояться в Ноябре и Ортега собирается переизбираться на пятый срок.

Учитывая последний арест, общее число задержанных конкурентов Ортеги поднялось до четырех. После проведенных во вторник арестов США заявили, что Ортега является диктатором.

Напомним, ранее Соединенные Штаты призвали правительство Никарагуа немедленно освободить правого оппозиционного политика Кристиану Чаморрои двух ее коллег.

Чаморро, которая обвиняется в отмывании денег и других преступлениях, была арестована 2 июня. Она является дочерью экс-президента НикарагуаВиолеты Барриос де Чаморро, возглавлявшей страну с 1990 до 1997 года.

США также призвали международное сообщество поддержать народ Никарагуа и его право на честные выборы правительства.