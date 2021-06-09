Москва, , 17:17 — REGNUM Идея снизить максимально допустимую скорость езды автотранспорта в пределах города до 30 км/ч абсурдна и, очевидно, продиктована желанием получать больший доход от соответствующих штрафов, сообщил 9 июня глава ГИБДД Михаил Черников в интервью РИА Новости.

По его словам, инициаторы снижения максимально допустимой в городах скорости до 30 км/ч, по-видимому, думают «не о безопасности дорожного движения, а всё-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация».

Также он назвал абсурдным предлагать ехать по городу с такой скоростью, особенно в ночное время. Пусть авторы этого предложения сами попробуют так ездить, отметил Черников.

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