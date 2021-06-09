Киев, , 17:24 — REGNUM Потребительская инфляция на Украине в годовом выражении (май 2021 года по сравнению с маем прошлого года) — составила 9,5%, сообщила 9 июня государственной службы статистики.

Отмечается, что таким образом инфляция в очередной раз ускорилась с 8,4% в апреле, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным ведомства, в целом за январь-май 2021 года инфляция составила 8,0%.

Напомним, что в апреле нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на текущий год с 7% до 8%, но заявил, что ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне. В свою очередь, украинское правительство ожидает сокращения уровня инфляции до 6,2% в 2022 году. Государственный бюджет на 2021 год предусматривает годовую инфляцию на уровне 7,3%.