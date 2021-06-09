Брянск, 9 июня 2021, 17:14 — REGNUM Девять новых артезианских скважин будут обустроены в Брянске до 2024 года. Кроме того, масштабная реконструкция ждёт водозабор в Бежицком районе города, сообщает 9 июня пресс-служба мэрии.
Ориентировочная стоимость строительства новых объектов водоснабжения составляет 430,3 млн рублей. На создание девяти новых артезианских скважин направят 71,4 млн рублей, остальные средства предназначены на реконструкцию Бордовичского водозабора. В 2021 году начинается строительство трёх скважин в Фокинском районе, которые заменят старые 30-летние объекты. Глубина новых скважин — 150 метров, производительность каждой по 1,5 тысячи кубометров в сутки.
Строительство новых скважин и ремонт Бордовичского водозабора запланировано до 2024 года, эти объекты включены в федеральный проект «Чистая вода».