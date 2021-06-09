Брянск, , 17:14 — REGNUM Девять новых артезианских скважин будут обустроены в Брянске до 2024 года. Кроме того, масштабная реконструкция ждёт водозабор в Бежицком районе города, сообщает 9 июня пресс-служба мэрии.

Ориентировочная стоимость строительства новых объектов водоснабжения составляет 430,3 млн рублей. На создание девяти новых артезианских скважин направят 71,4 млн рублей, остальные средства предназначены на реконструкцию Бордовичского водозабора. В 2021 году начинается строительство трёх скважин в Фокинском районе, которые заменят старые 30-летние объекты. Глубина новых скважин — 150 метров, производительность каждой по 1,5 тысячи кубометров в сутки.

«В этом году выделено 66 млн рублей на реконструкцию двух объектов водоотведения в Бежицком районе: самотёчного канализационного коллектора по ул. Молодой Гвардии и самотёчного канализационного коллектора по ул. Металлургов. Предстоит крайне сложная и кропотливая работа, так как оба коллектора проходят под железной дорогой. Сейчас ведутся последние согласования с ОАО «РЖД» и готовятся котлованы для производства проколов под железнодорожным полотном», — уточнил директор МУП «Брянский городской водоканал» Олег Боровиков.

Строительство новых скважин и ремонт Бордовичского водозабора запланировано до 2024 года, эти объекты включены в федеральный проект «Чистая вода».