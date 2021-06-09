Симферополь, , 17:13 — REGNUM Подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис агентства недвижимости задержаны в Симферополе, сообщили 9 июня в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По телефону «102» поступил звонок от сотрудника агентства недвижимости, расположенного в центре города, который сообщил, что в помещение офиса ворвались двое неизвестных и под угрозой пистолета забрали 20 млн рублей, 2,5 тыс. евро и 20 тысяч долларов США. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в преступлении — 47-летнего и 35-летнего жителей Симферополя и 38-летнего жителя Алушты, уже судимого за вымогательство.

Полиция установила, что один из подозреваемых был знаком с потерпевшим — он знал, что в этот день в офисе будет находиться большая сумма денег. Двое подельников ворвались в офис, угрожая оружием, уложили на пол сотрудника агентства, стянув ему руки пластиковым хомутом, жестоко избили его. У пострадавшего диагностировали у потерпевшего многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом основания свода черепа. После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле.

От всех задержанных получены признательные показания, они помещены в СИЗО. Полиция в ходе обысков изъяла похищенные деньги, изъято и орудие преступления — пистолет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой, совершенный в особо крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.