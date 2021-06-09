Москва, , 17:11 — REGNUM Российский продюсер Иосиф Пригожин взял на себя вину за назначение певицы Ольги Бузовой актрисой во МХАТе. Об этом 9 июня сообщает издание StarHit.

По словам Пригожина, он мог предотвратить появление Бузовой на сцене театра, так как роль в постановке сначала предложили его супруге — исполнительнице Валерии. «Друзья, простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложения театра участвовать в этом спектакле», — объяснил продюсер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова сыграет оду из ключевых ролей в постановке МХАТа под названием «Чудесный грузин». Премьера спектакля состоится 11 и 12 июня 2021 года.

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