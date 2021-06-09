Москва, , 17:06 — REGNUM Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый в России специалистами ПАО «Туполев», будет оснащён бортовым комплексом обороны, обеспечивающим защиту самолёта от всех видов оружия, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

По словам источника, особое внимание уделяется защите перспективного стратегического ударного самолета от средств ПВО и ПРО противника с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического», — цитирует агентство слова источника.

Кроме того, отмечено, что российский перспективный стратегический бомбардировщик будет нести только внутрифюзеляжное оружие, включая ракеты большой дальности.

«Это позволит самолету не заходить в зону ПВО противника, поражать назначенные цели из районов мирового океана или с территории другого государства», — сказал собеседник агентства.

При этом он заявил, что сейчас изготавливается опытный образец ПАК ДА.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме «летающее крыло» с широким применением технологии «стелс».

Дозвуковой ударный самолёт будет нести крылатые и гиперзвуковые ракеты и корректируемые авиабомбы.

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