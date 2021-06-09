Вашингтон, , 19:34 — REGNUM В США 50% детей от 12 лет и старше полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает 9 июня CNN со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Отмечается, что всего в стране распределено 303 923 667 доз вакцины от коронавируса. В среднем каждый день в Штатах распространяют свыше 1 млн доз.

При этом 140 411 378 человек — 50,1% пациентов в возрасте от 12 лет и старше — уже получили две дозы вакцины.

Более 171 млн человек — примерно 51,1% всего населения США — получили по крайней мере одно дозу вакцины, а еще 141 млн — 43,3% населения страны — полностью вакцинированы.

Ранее президент США Джо Байден пообещал к 4 июля полностью привить как минимум 70% взрослого населения страны.

Напомним, суточная заболеваемость COVID-19 значительно упала в США за последние пять месяцев. В январе в стране выявляли порядка 200 тыс. случаев заражения каждые сутки, а 24 мая было выявлено всего 12 853 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2.