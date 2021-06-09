Киев, , 17:10 — REGNUM Правительство Украины предлагает Совнацбезу ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из разных стран, которые оправдывали «агрессию» России.

Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба украинского министерства «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах мира. Правительство Украины не уточняет, о каких именно странах идёт речь.

Этим лицам, подчеркивает министерство, вменяется в вину «распространение продукции и информационного контента с оправданием вооруженной агрессии России против Украины и пропаганды деятельности оккупационных администраций РФ».

Предложенный пакет санкций к указанным лицам предусматривает ряд ограничительных мер, которые можно применить на территории Украины, а именно — блокирование пользования имуществом% запрет на транзит ресурсов, полетов и перевозок: запрет на вывод капиталов за пределы территории страны и даже запрет на предоставление телекоммуникационных услуг.

ИА REGNUM напоминает, что с февраля Совнацбез Украины ввёл санкции против множества различных лиц — от ведущих оппозиционных политиков до главных контрабандистов страны (до мнению власти) и «воров в законе».