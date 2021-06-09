Берлин, , 16:58 — REGNUM С завтрашнего дня, 10 июня, власти Германии вводят цифровой сертификат вакцинации, сообщили 9 июня в германском минздраве.

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Сегодня, 9 июня, в Берлине пройдёт пресс-конференция германского министра здравоохранения Йенса Шпана, который прольёт свет на это новшество. В минздраве пояснили, что в Германии цифровой паспорт вакцинации сделают доступным как мобильное приложение.

Этот цифровой документ позволит тем, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции, посещать общественные заведения, в частности театры и рестораны.

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