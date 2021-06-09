Москва, , 16:56 — REGNUM Российским экспортерам газа стоит прибавить в технологическом развитии и найти точки роста на внутреннем рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя информацию о том, что Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа.

«Рассматривать утрату лидерства Россией на мировом рынке газа как риск не вполне корректно, — сказала Воронкова. — Ведь несмотря на то, что по масштабам экспорта Россия уступит своим главным конкурентам — Катару и США, планируется развитие новых экспортных направлений, которые позволяют поддержать существующие объемы экспортных поставок. Такие возможности обеспечивает, например, осуществляемый сегодня разворот экспорта газа на восток. Планируется строительство трубопровода в Китай, реализация СПГ-проектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Россия все-таки останется крупнейшим поставщиком сетевого газа в Европу.