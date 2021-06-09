Тюмень, , 16:56 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет бывший главный бухгалтер детско-юношеского центра «Старт» по обвинению в хищении более 10,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, главный бухгалтер с марта 2015 года по декабрь 2018 года завышала себе зарплату, перечисляя её на свои банковские счета.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). После расследования дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.