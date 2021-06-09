Москва, , 16:56 — REGNUM Между Москвой и Вашингтоном идёт сложна и деликатная работа, в связи с чем лезть с оценками и прогнозами в этот процесс бестактно. Об этом заявил экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, чьи слова в своём телеграм-канале «Чеснаков» процитировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Никаких комментариев по поводу этой конкретной встречи в верхах у меня нет и быть не может. Думаю, там идет сложная, деликатная работа, и лезть со своими оценками и прогнозами было бы бестактно. Могу лишь поделиться впечатлениями от многолетних наблюдений за отношениями между СССР/Россией и США», — цитирует Чеснаков Суркова.

По его словам, Москва и Вашингтон могут сблизиться: «Такое уже бывало. Они даже могут заключить друг друга в объятия. Но это будет не танго, это будет клинч. В какой-то момент поединка соперники могут быть заинтересованы в клинче. Повисеть друг на друге, чтобы на время обездвижить партнера. Потоптаться на месте, пощупать друг друга, подышать друг другу в лицо. Иногда это выглядит предпочтительнее, чем лупить друг друга наотмашь. Но это не точно».

Сурков также вспомнил слова своего знакомого из другой страны: «Когда-то давно мы учились на одном курсе. Он был из Перу. Его звали Иисус. По-испански Хесус. Он говорил: «Если гринго (т.е., американцы) говорят с тобой грубо, значит, они хотят у тебя что-то отнять. А если гринго говорят с тобой вежливо, значит, они хотят у тебя что-то украсть». Так говорил Иисус. Сейчас слышно, что гринго заговорили вежливо. Следовательно, скоро мы поймем, что именно у нас хотят украсть».