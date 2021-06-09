Москва, , 16:55 — REGNUM В 2021 году рост мировой экономики объясняется политикой масштабной государственной финансовой поддержки, а также адаптацией бизнеса к новым условиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала прогноз Всемирного банка о том, что в 2021 году мировая экономика достигнет наивысших за 80 лет темпов экономического роста.

«Реализация прогнозов Всемирного банка относительно перспектив текущего года возможна, но только при условии прогресса в борьбе с пандемией, исключающего новые локдауны и ограничения из-за карантинных мер. Наверное, поэтому заметна некоторая неопределенность в прогнозах МВФ — оценки итогов 2021 года время от времени корректируются, причем в сторону понижения, — сказала Воронкова. — Высокие темпы роста мировой экономики вполне реальны и объяснимы прежде всего ее глубоким спадом в 2020 году и, соответственно, относительной низкой точкой отсчета для их определения. Ведь снижение мировой экономики составило в 2020 году 3,5%, а в странах с развитой экономикой — 4,7%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году сильнее всех вырастут экономики США и Китая.