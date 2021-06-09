Москва, , 16:54 — REGNUM Главным источником дополнительного роста мировой экономики стала предсказуемая внешняя политика США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Рост мировой экономики в 2021 году, по прогнозам Всемирного банка, будет уже не восстановительным. Уже сейчас мировая экономика в целом почти восстановилась после пандемических трудностей и адаптировалась к текущей реальности. Важнейшими причинами такого бурного роста являются эффект отложенного спроса в год пандемии, относительно мягкая денежно-кредитная политика регуляторов многих стран, — сказал Ковригин. — Отложенный спрос привёл к быстрому восстановлению экономики, но дополнительную инерцию он придать не может. Мягкая денежно-кредитная политика тоже имеет свои пределы — из-за этого многие валюты девальвируются сильнее».

Как подчеркнул Ковригин, по его мнению, главным источником дополнительного роста стали более предсказуемая внешняя политика США и меры правительств многих стран по поддержке промышленности.

«В тех же США эффект от такой политики весомый», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост мировой экономики в 2021 году будет неравномерным и везде, кроме Китая, восстановительным.