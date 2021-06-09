Москва, , 16:53 — REGNUM ФРС США активно поддерживает восстановление экономики мягкой монетарной денежной политикой, чего нельзя сказать про политику Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал выводы экспертов Deutsche Bank, которые сравнили мягкую политику ФРС США с бомбой замедленного действия.

«Америка ударными темпами прививает население, в два раза быстрее, чем Европа. А это значит, что Штаты намного раньше снимут все антиковидные ограничения, как следствие, быстрее всех восстановят внутренний спрос на внутреннем рынке, — сказал Пальченко. — Доллар как был основной резервной валютой и основным платежным средством в международных расчётах, так и остался. Во время эпидемии американское правительство эффективно поддержало и граждан, и предприятия. О какой «бомбе замедленного действия» идёт речь?»

Как полагает эксперт, очевидно, что при таких условиях ФРС имеет полное право рассчитывать на восстановление американской экономики и поддерживает этот процесс мягкой монетарной политикой.

«Не обращая внимания на инфляцию, думая прежде всего об экономическом росте. ЦБ России же, напротив, думая только об инфляции, монетарную политику ужесточил. Посмотрим по итогу, чья политика окажется более эффективной с точки зрения роста экономики и уровня благосостояния граждан и предприятий. Подозреваю, что будет «как обычно», — предположил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мягкая политика ФРС США долго не продлится.

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