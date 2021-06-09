Москва, , 16:51 — REGNUM Россия нарастит поставки природного газа в Китай, а также экспорт СПГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил заведующий центром изучения энергетической политики РФ ВШЭ Виталий Ермаков. Так он прокомментировал прогноз, который изложен в плане мероприятий по реализации энергостратегии до 2035 года, согласно которому РФ может утратить лидерство по объемам экспорта газа.

«Представляется, что авторы плана мероприятий проявляют излишний консерватизм в своих оценках. Россия не только останется крупнейшим поставщиком сетевого газа в Европу в 2030-х, но и существенно нарастит поставки в Китай. Также Россия будет наращивать экспорт СПГ. СПГ из США, который может потенциально соревноваться с российским экспортом, менее конкурентоспособен и содержит больший карбоновый след», — сказал Ермаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ допустило возможность утраты Россией первенства по экспорту газа.