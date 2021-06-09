Москва, , 16:50 — REGNUM Ни руководство НАТО, ни украинские власти не имеют чёткой и однозначной позиции по поводу вступления Украины в альянс. Об этом 9 июня заявил сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко на телеканале «Россия 24».

«Западные специалисты констатируют изъяны в подготовке украинских военнослужащих — это изъяны со стороны, скажем, нормативов НАТО. А с другой стороны, они оставляют как бы какое-то поле для манёвра и говорят, что да, наверное нужно было готовиться, нужно было более внимательно относиться. Посылают намёк украинским военным, что те должны лучше реагировать», — заявил Оленченко.

«Из этого вытекает только один вывод: слаженности нет и в желании НАТО принять в свои члены Украину, и слаженности в намерениях украинских властей. Это, наверное, очевидно, потому что НАТО интересует Украина как плацдарм. (Альянс) не озабочен ни населением, ни вооружёнными силами», — отметил он.

Ранее в ходе совместных учений Silver Saber-2021 в Житомирской области специалисты НАТО отметили низкую подготовку вооруженных сил Украины. В частности, в ходе контрольной проверки у украинских военнослужащих было выявлено в том числе недостаточное знание боевых уставов и тактических знаков.