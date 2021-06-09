Мадрид, , 16:48 — REGNUM 21-летний таранный форвард итальянской «Фиорентины» и сборной Сербии Душан Влахович может продолжить карьеру в испанском топ-клубе. Мадридское «Атлетико» начало работу над трансфером нападающего. Об этом 9 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Душан Влахович стал настоящим открытием прошедшего сезона. Футболист, который за два года в «Партизане» сумел забить лишь один гол, за «Фиорентину» в Серии А 2020/21 отметился 21-м забитым мячом и 37-ми турах.

По оценкам авторитетного портала transfermarkt, стоимость Влаховича за последние полтора года увеличилась более, чем в восемь раз. На данный момент серба оценивают в 40 миллионов евро. Контракт футболиста с «фиалками» рассчитан до конца сезона 2022/23.

Серб может стать ключевой фигурой «матрасников» в построениях главного тренера Диего Симеоне. В излюбленной схеме 4−4-2 аргентинского специалиста для нападающего будет место в паре с форвардом сборной Уругвая Луисом Суаресом, ставшим лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне.