Ярославль, 9 июня, 2021, 16:45 — ИА Регнум. 9 июня в Ярославле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт улицы Борки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

City-yaroslavl.ru Улица Борки в Ярославле

Улица расположена в частном секторе Заволжского района Ярославля, предстоит отремонтировать около 4 километров дорожного полотна. Дорогой пользуются около трех тысяч ярославцев, живущих в частном секторе или приезжающих в садоводства Долматово. Городские власти предупредили местных жителей о неудобствах.

«Сегодня подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на улице Борки. Есть ряд сложностей, самая главная — стеснённость проезжей части. При укладке нового асфальта будем заранее предупреждать жителей и, возможно, проводить работы в ночное время, чтобы избежать заторов», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Подрядчик — ООО «Северный поток». Помимо ремонта улицы Борки, в рамках этого же муниципального контракта планируется ремонт проспекта Авиаторов (от Твериц до школы 50), улиц Стопани и Красноборская (на отрезке от Авиаторов до Орджоникидзе). Цена работ составила 127,8 миллиона рублей.