Москва, , 16:42 — REGNUM Свыше 900 военнослужащих железнодорожных войск Восточного военного округа будут направлены на реконструкцию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), сообщает 9 июня пресс-служба округа.

Более 900 человек и порядка 500 единиц техники обеспечат проведение работ по сооружению земляного полотна и удлинению водопропускных труб на перегонах Улак-Верхнезейск и Огорон-Молдавский.

Всего в текущем году запланирована реконструкция 156 км путей БАМа от станции Улак до станции Мирошниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года было заявлено о начале строительства военными железнодорожниками второй ветки БАМа протяженностью 340 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Самарской области сообщил о важных инфраструктурных проектах