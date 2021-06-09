Пермь, , 16:42 — REGNUM Трое пермских политиков добились в суде снятия с учёта в ЛДПР. Свердловский районный суд Перми вынес решение, согласно которому депутат Пермской гордумы Илья Лисняк, директор медиа-агентства «Кулич» Ирина Форсюк и депутат Думы Добрянского округа Марк Коробов должны быть сняты с партучёта. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, 25 марта о выходе из ЛДПР заявил Илья Лисняк. Вслед за ним такие заявления позже сделали Форсюк и Коробов. Однако процесс исключения из ЛДПР затянулся. Политики посчитали это злым умыслом. От ЛДПР на выборы они пойти не смогут, но формально числясь в рядах партии, они не смогут участвовать в выборах и от других партий. Ирина Форсюк тщетно пыталась стать участницей праймериз «Единой России».

Юрист краевой ячейки Сергей Заякин отметил, что в последний раз заседание координационный совет реготделения проводилось 22 марта. Затем заседаний не было, поэтому заявления о выходе из партии не рассмотрены, информирует издание business-class.su.

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