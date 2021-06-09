Москва, , 16:39 — REGNUM Екатеринбургский «Урал» согласовал с руководством московского ЦСКА аренду 24-летнего российского вратаря Ильи Помазуна до конца сезона 2021/22. Об этом 9 июня сообщили на официальном сайте «красно-синих». Также сообщается, что «армейцы» продлили контракт с Помазуном до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Илья Помазун, выступая за «Урал» на правах аренды, принял участие в семнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых пропустил двадцать мячей. При этом пять игр вратарь отстоял на ноль.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Илью Помазуна в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что на российского вратаря претендует ряд европейских клубов из Франции и Испании.