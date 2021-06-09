Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону возникла острая нехватка средств на ремонт поликлиники городской больницы №1 имени Семашко. В связи с ситуацией в министерство здравоохранения России направлено письмо о переносе сроков проведения работ.

«На ремонт поликлинического отделения ЦГБ были выделены средства в размере 325,9 млн рублей, в том числе на 2021 год 165,9 млн рублей. Однако 25 мая мы получили письмо от Минздрава РФ, в котором были изложена определённая Минстроем РФ нормативная стоимость. Предельная стоимость ремонта составила 197,8 млн рублей. В то же время, согласно разработанной проектно-сметной документации (ПСД), которая находится на экспертизе, предполагаемая стоимость составила 547 млн рублей. Это превышает выделенные программой средства», — цитирует «Коммерсант» начальника городского управления здравоохранения Ольгу Мельникову.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону планируется строительство нового корпуса городской больницы № 1 имени Семашко (ЦГБ). Новый 12-этажный корпу с терапевтическим и хирургическим профилем, а также с приёмно-диагностическим отделением будет рассчитан на 660 коек стационара, 36 реанимационных коек, 18 операционных. Стоимость объекта оценивается в 3−4 млрд рублей.

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