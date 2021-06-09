Москва, , 16:38 — REGNUM Хотя политически западные страны заинтересованы во вступлении Украины в НАТО, практических предпосылок для этого пока нет. Об этом 8 июня заявил сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко на телеканале «Россия 24».

«Это вопрос неоднозначный. С одной стороны, наблюдаем стремление нынешних киевских властей продемонстрировать желание Украины вступить в члены НАТО — это один фактор. Другой фактор — то, что уже действующие члены НАТО, если не говорить о странах Восточной Европы, а в целом о тех, которые были учредителями НАТО: США, Канада, Германия, Франция — они, конечно, скептически оценивают, на мой взгляд, и намерения Украины, и готовность Украины к тому, чтобы стать членом НАТО», — заявил Оленченко.

«Конечно, есть попытки, скажем, переложить вину друг на друга — то есть политически Запад заинтересован в том, чтобы Украина входила в НАТО, а практически предпосылок для этого нет», — указал он.

Ранее в ходе совместных учений Silver Saber-2021 в Житомирской области специалисты НАТО отметили низкую подготовку вооруженных сил Украины. В частности, в ходе контрольной проверки у украинских военнослужащих было выявлено в том числе недостаточное знание боевых уставов и тактических знаков.