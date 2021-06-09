Красноуфимск, Свердловская область, , 16:49 — REGNUM Красноуфимский завод строительных материалов (Свердловская область) погасил перед работниками задолженность по зарплате свыше 7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона

Завод является банкротом. Было выявлено, что предприятие накопило перед 46 работниками крупный долг по зарплате — более 7 млн рублей.

Прокуратура внесла представление директору завода об устранении нарушений законодательства. Кроме того, надзорное ведомство направило заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. Конкурсному управляющему завода внесли представление — было выявлено нарушение законодательства о банкротстве.

Задолженность перед работниками погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МУП «Тавдинские инженерные системы» выплатили работникам более 4,6 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры.

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