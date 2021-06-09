Саранск, 9 июня, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Первая региональная «Точка кипения» открылась 9 июня на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева. В торжественном мероприятии принял участие врио главы республики Артем Здунов.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Точка кипения» — это площадка для коллективной работы, проведения образовательных и дискуссионных мероприятий. В Саранске в ее состав входят коворкинг-центр, комната для переговоров и лекторий. Все помещения оформлены в современном стиле, каждая аудитория носит название одного из основных понятий творчества русского культуролога, философа и литературоведа Михаила Бахтина, на стенах — его самые известные цитаты.

«Это не просто центр коллективной работы и взаимодействия. Чтобы сделать «Точку кипения» успешной, здесь должен быть бизнес. Мы наладим взаимодействие между образованием и промышленностью, успех однозначно будет», — заверил руководитель республики.

После открытия «Точки кипения» во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева состоялась пленарная дискуссия «Университет как драйвер регионального развития». По видеосвязи к ее участникам обратился представитель президент РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по всей Мордовии до 2024 года планируется открыть почти 170 «Точек роста». В 2019—2020 годах создано 69 «Точек роста» в школах республики, говорила в ноябре прошлого года и.о. министра образования республики Елена Солдатова. «Точки роста» — это центры цифрового и гуманитарного образования, которые создаются на базах общеобразовательных школ. Они дадут школьникам возможность научиться работать с современными технологиями.