Вашингтон, , 17:00 — REGNUM В Сети появился первый кадр со съёмок американской версии фильма «Ирония судьбы или С лёгким паром!». Их опубликовала Наталья Бардо, супруга режиссёра Марюса Вайсберга, в историях своего Instagram-аккаунта.

Первый кадр из американской версии фильма «Ирония судьбы» Instagram-аккаунт Натальи Бардо

«Такое ощущение, что готовят не съёмки сцены, а готовятся к большому рок-концерту. Вот такой там уровень подготовки», — рассказывает Бардо. На первом кадре со съёмок фильма запечатлена голливудская актриса Эмма Робертс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марюс Вайсбер решил снять ремейк советского фильма «Ирония судьбы или С лёгким паром!» с американскими актёрами. В проекте примут участие Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

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