Берлин, , 16:33 — REGNUM Россия не проявляет той открытости к диалогу, которой хотели бы в Германии, заявил 9 июня в ходе выступления в бундестаге германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Отметив, что Берлин, по его мнению, должен быть готов к диалогу с Москвой, дипломат добавил, что как-то серьёзно менять выбранную в отношении с Россией стратегию не следует.

Маас «Мы заинтересованы в добрососедских отношениях, но в настоящий момент возникает впечатление, что в Москве, как кажется, не готовы вести диалог с нами в той мере, какой мы хотели бы».

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