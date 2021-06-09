Москва, 9 июня 2021, 16:33 — REGNUM В Московской области произошло смертельное ДТП на трассе М-5 «Урал», сообщает портал kolomna-spravka.ru.
Авария случилась на 126 километре трассы в Луховицах. Столкнулись Mazda СХ-5 и грузовой автомобиль Mercedes. Погибла женщина, находившаяся за рулём Mazda, уточняет сайт.
Причина аварии в настоящее время устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, младенец пострадал в результате ДТП с участием КамАЗа в Самаре.
Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре в ДТП с участием КамАЗа пострадал младенец