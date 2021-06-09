Москва, , 16:29 — REGNUM В акватории Баренцева моря развернута группировка ракетных крейсеров Северного флота, сообщает 9 июня пресс-служба объединения.

Ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» вышла в полигоны в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил Северного флота по защите Арктических рубежей РФ.

Выход ракетных крейсеров из базы был обеспечен двумя тральными группами, в составе которых тральщики «Владимир Гуманенко», «Машинист», «Ельня», «Соловецкий Юнга» и «Ядрин» отработали поиск морских мин с использованием всего комплекса противоминного вооружения.

Отмечено, что 8 июня в районах развертывания группы ракетных крейсеров Северного флота три корабельных поисково-ударных группы провели поиск подлодок противника.

Экипажи ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» отработают организацию взаимодействия с авиацией и другими морскими тактическими группами, а также совместное противодействие корабельным группировкам условного противника.

На завершающем этапе экипажи проведут боевые стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот проводит двухстороннее зачетное тактическое учение разнородных сил под общим руководством заместителя командующего вице-адмирала Олега Голубева.

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