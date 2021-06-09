Кострома, , 16:59 — REGNUM В главном офисе торговой группы «Высшая Лига» в Костроме, принадлежащей бизнесмену и политику Евгению Трепову, прошло оперативное мероприятие. Об этом со ссылкой на очевидцев события сообщает «Kostroma.Today».

Эмблема МВД

По словам местных жителей, из здания вывели работников, территорию офиса оцепили. Силовое сопровождение сотрудников полиции осуществляла Росгвардия.

Как пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель Трепова Алексей Рыбинский, полицейские забрали документы аренды в рамках уголовного дела, никак не связанного с торговой группой. Однако ответить на вопрос, зачем для этих целей была задействована Росгвардия, он не смог.

«Это было мероприятие по выемке документов в рамках уголовного дела, связанного с фармацевтической компанией. Ранее она снимала помещение, в котором сейчас располагается офис «Высшей лиги». Полицейские просто забрали эти бумаги. Политики здесь нет. Почему для этих целей согнали столько правоохранителей, мы сами не знаем. Это нам тоже интересно», — сказал Рыбинский.

Евгений Трепов Http://kostroma.rodina.ru

Получить оперативный комментарий пресс-службы управления МВД по Костромской области корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

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