В Костроме прошел обыск в главном офисе торговой группы «Высшая Лига»
Кострома, 9 июня, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В главном офисе торговой группы «Высшая Лига» в Костроме, принадлежащей бизнесмену и политику Евгению Трепову, прошло оперативное мероприятие. Об этом со ссылкой на очевидцев события сообщает «Kostroma.Today».
По словам местных жителей, из здания вывели работников, территорию офиса оцепили. Силовое сопровождение сотрудников полиции осуществлялаРосгвардия.
Как пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель ТреповаАлексей Рыбинский, полицейские забрали документы аренды в рамках уголовного дела, никак не связанного с торговой группой. Однако ответить на вопрос, зачем для этих целей была задействована Росгвардия, он не смог.
Получить оперативный комментарий пресс-службы управления МВД по Костромской области корреспонденту ИА REGNUM не удалось.
Справка: Евгений Трепов известен в Костроме как крупный предприниматель, в том числе учредитель торговой группы «Высшая Лига», телеканала «Логос». С 2003 по 2007 годы был депутатом Госдумы от Костромской области, в 2004 году был избран секретарем политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». В 2014 году был исключен из партии за её «дискредитацию». С 2016 по 2020 годы Трепов являлся председателем регионального отделения партии «Родина». Как пояснил в разговоре с ИА REGNUM источник, близкий к ситуации, инцидент с появлением правоохранителей в офисе компании может быть попыткой региональных властей «приструнить» принадлежащие Трепову СМИ перед выборами в Госдуму.