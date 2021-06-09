Ярославль, 9 июня 2021, 16:23 — REGNUM Общественное движение «Павловская роща» в Ярославле требует остановить стройку на территории памятника природы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проблема со строительством жилых домов на территории памятника природы тянется несколько лет. В 2019 году общественникам уже удалось остановить стройку семиэтажного жилого дома в этой части Дзержинского района. Сейчас работы вновь ведутся, потому что в 2020 году застройщик получил разрешение на строительство.
«5 марта 2020 года департаментом строительства Ярославской области ООО «Золотое кольцо» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 74. В период с 6 марта 2020 года по настоящее время за новым разрешением на возведение объекта капитального строительства в ранее упомянутом районе застройщик в департамент не обращался», — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.
Однако общественники обращают внимание на то, что разрешение на строительство было получено по Генплану, в котором данный участок значился как «жилая зона». Теперь его назначение изменено, потому по мнению защитников Павловского парка существующий проект планировки должен быть отменен.
«Мы встречались с Любовью Суровой (советник мэра Ярославля — ИА REGNUM) по поводу благоустройства Павловской рощи, на встрече присутствовал архитектор Павел Гребенщиков. Я обратила его внимание, что у нас произошли изменения в плане, что надо отменять проект планировки этого района. Но Павел самоуверенно высказал, что никакой проект не отменяется, что он может быть отменён только в случае разработки нового проекта. Но я считаю, что это неправильно, что он вводит нас в заблуждение. Проект планировки должен быть отменён, так как он не соответствует Генеральному плану», — заявила глава движения «Павловская роща» Елена Богданова.
Отдельный вопрос, почему рядом со стройкой ведется расчистка территории еще одного участка.
«Выехала строительная техника и началось строительство следующего дома. Как может строиться следующий дом, если у нас внесены изменения в Генплан? Мы, движение «Павловская роща», планируем сейчас обратиться в департамент государственного строительного надзора с вопросом о том, почему ведутся работы без ограждения строительной техникой, выполняется планировка участка для следующего дома ООО «Золотое кольцо». Планируем обратиться в департамент строительства — почему выдаются разрешения? Видимо, выдано разрешение строительства ещё одного дома, после изменений в Генеральном плане», — предполагает Елена Богданова.
Но, как известно, в депстрое Ярославской области опровергли информацию, что выдавали разрешение на строительство еще одного дома. На объект дважды, в феврале и мае 2021 года, выходили сотрудники прокуратуры Дзержинского района и специалисты областного департамента охраны природопользования и охраны окружающей среды. Были выявлены нарушения в складировании мусора за границами стройки, на территории природного парка. Открыты дела об административных правонарушениях.
«В настоящее время в соответствии с представлением прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля по устранению выявленных нарушений ООО «Золотое кольцо» производит вывоз грунта и строительных отходов с обозначенной территории. На данный момент административные дела приняты департаментом к производству», — заявил директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Дмитрий Пеньков.
Так что это, расчистка территории под следующий дом или вывоз мусора? Общественники тему оставлять не намерены и будут обращаться во все возможные контролирующие инстанции.
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