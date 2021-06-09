Ярославль, 9 июня, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Общественное движение «Павловская роща» в Ярославле требует остановить стройку на территории памятника природы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Богданова Стройка жилого дома

Проблема со строительством жилых домов на территории памятника природы тянется несколько лет. В 2019 году общественникам уже удалось остановить стройку семиэтажного жилого дома в этой части Дзержинского района. Сейчас работы вновь ведутся, потому что в 2020 году застройщик получил разрешение на строительство.

«5 марта 2020 года департаментом строительства Ярославской области ООО «Золотое кольцо» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 74. В период с 6 марта 2020 года по настоящее время за новым разрешением на возведение объекта капитального строительства в ранее упомянутом районе застройщик в департамент не обращался», — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Однако общественники обращают внимание на то, что разрешение на строительство было получено по Генплану, в котором данный участок значился как «жилая зона». Теперь его назначение изменено, потому по мнению защитников Павловского парка существующий проект планировки должен быть отменен.

«Мы встречались с Любовью Суровой (советник мэра Ярославля — ИА REGNUM) по поводу благоустройства Павловской рощи, на встрече присутствовал архитектор Павел Гребенщиков. Я обратила его внимание, что у нас произошли изменения в плане, что надо отменять проект планировки этого района. Но Павел самоуверенно высказал, что никакой проект не отменяется, что он может быть отменён только в случае разработки нового проекта. Но я считаю, что это неправильно, что он вводит нас в заблуждение. Проект планировки должен быть отменён, так как он не соответствует Генеральному плану», — заявила глава движения «Павловская роща» Елена Богданова.

Отдельный вопрос, почему рядом со стройкой ведется расчистка территории еще одного участка.

Елена Богданова Строительная техника на соседнем участке

«Выехала строительная техника и началось строительство следующего дома. Как может строиться следующий дом, если у нас внесены изменения в Генплан? Мы, движение «Павловская роща», планируем сейчас обратиться в департамент государственного строительного надзора с вопросом о том, почему ведутся работы без ограждения строительной техникой, выполняется планировка участка для следующего дома ООО «Золотое кольцо». Планируем обратиться в департамент строительства — почему выдаются разрешения? Видимо, выдано разрешение строительства ещё одного дома, после изменений в Генеральном плане», — предполагает Елена Богданова.

Но, как известно, в депстрое Ярославской области опровергли информацию, что выдавали разрешение на строительство еще одного дома. На объект дважды, в феврале и мае 2021 года, выходили сотрудники прокуратуры Дзержинского района и специалисты областного департамента охраны природопользования и охраны окружающей среды. Были выявлены нарушения в складировании мусора за границами стройки, на территории природного парка. Открыты дела об административных правонарушениях.

«В настоящее время в соответствии с представлением прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля по устранению выявленных нарушений ООО «Золотое кольцо» производит вывоз грунта и строительных отходов с обозначенной территории. На данный момент административные дела приняты департаментом к производству», — заявил директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Дмитрий Пеньков.

Так что это, расчистка территории под следующий дом или вывоз мусора? Общественники тему оставлять не намерены и будут обращаться во все возможные контролирующие инстанции.