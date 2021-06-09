Элиста, , 16:18 — REGNUM В Республике Калмыкия средняя стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в мае 2021 года составила 4993,69 рубля в расчёте на одного человека и за месяц повысилась на 2,7%, с начала года — на 9,2%, сообщает Астраханьстат 9 июня.

В мае 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,4%, с начала 2021 года — 104,9%. С начала года продовольственные товары подорожали на 6,5%.

Наиболее выросла стоимость печени говяжьей — на 8,7%, свинины (кроме бескостного мяса) — 6,5%, моркови — на 35,5%, капусты белокочанной — на 28,6%, свёклы — на 26,4%, лимоны — на 10,9%. Снизилась стоимость огурцов — на 35,9%, помидоров — на 10,1%, яиц — на 6,5%.

Непродовольственные товары в мае 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 2,6%. Цены и тарифы на услуги с начала года в Калмыкии повысились на 5,6%.