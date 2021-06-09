Варшава, , 16:17 — REGNUM Известный польский политолог Цезарий Гмыз в эфире Polskie Radio 24 обвинил Германию в «стремлении вернуть себе статус сверхдержавы», комментируя предложение Берлина отменить право вето в Евросоюзе.

Германия выступила с предложением отменить право вето, имеющееся у каждой страны-члена Евросоюза при голосовании по тем или иным вопросам. Данное право заключается в возможности у стран ЕС единолично заблокировать любое решение союза.

«Право вето у каждой страны часто блокирует важные решения, которые мы подолгу не можем принять. Это часто тормозит наше развитие, поэтому целесообразно начать принимать решения большинство голосов», — заявил ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По мнению польского политолога Цезария Гмыза, «заявление Хайко Мааса об отмене права вето является доказательством того, что Германия стремится вернуть себе статус сверхдержавы, и получить рычаги управления над всей Европой».

»Германия — экономический лидер и донор в ЕС, от её решений будет очень много чего зависеть, и отмена права вето позволит Берлину проталкивать выгодные для себя решения без препятствий со стороны несогласных с ними стран», — заявил политолог.