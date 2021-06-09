Варшава, , 16:14 — REGNUM Институт правовой культуры Ordo Iuris (польская правозащитная организация) подготовил международную петицию по поводу «чрезмерного вмешательства» Европейского парламента в личную жизнь населения стран ЕС. Об этом сообщается на сайте организации.

«Европейский союз навязывает всем гражданам государств-членов определенную концепцию «репродуктивных и сексуальных прав», которая обязывает считать аборт неотъемлемым правом человека. Кроме того, всем европейским семьям навязывается единственно возможный формат жизнедеятельности, в котором у родителей фактически нет власти над своими детьми и авторитета перед ними», — говорится в петиции.

В документе правозащитники указывают, что международные договоры в ЕС не предусматривают, что институты союза будут регулировать сферу здравоохранения и семейных отношений.

Ordo Iuris призывает подписать петицию «все неправительственные организации, политических лидеров, представителей мира науки, а также всех граждан, которым небезразлична защита основных прав человека и будущее Европы». Обращение будет направлено в Европейский парламент и Европейскую комиссию.