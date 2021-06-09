Ижевск, , 16:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня потребительские цены на все товары и услуги выросли на 0,39% по сравнению с майским показателем. С начала года инфляция в республике составила 2,81%, свидетельствуют данные Удмуртстата.

В течение месяца максимальный темп роста цен наблюдается в группе алкогольных напитков — 0,81%, наиболее низкий показатель инфляции зафиксирован в группе бытовых услуг — 0,17%, рост цен на все услуги составил 0,23%, продовольственные товары без учета алкогольных напитков подорожали на 0,29%, непродовольственные товары — на 0,53%.

С начала года наиболее значительно выросли цены на продовольственные товары без алкоголя — 3,96%, минимальное удорожание наблюдается в группе услуг — на 1,54%, услуги выросли в цене на 1,81%, алкогольные напитки — на 2,54%, непродовольственные товары — на 2,68%.

При сравнении с данными на 1 июня 2020 года, инфляция в республике составила 5,93%, причем максимально подорожали продовольственные товары без учета алкогольных напитков — на 6,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, так как уровень инфляции в стране в настоящее время 5,9% и этом может привести к обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021).

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