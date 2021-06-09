Москва, , 16:09 — REGNUM Создание Фонда поддержки культурных инициатив позволит расширить круг потенциальных претендентов на государственные гранты, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Именно эта задача стимулировала государство к созданию отдельного фонда, потому что ранее созданный Фонд президентских грантов в основном был нацелен на грантовую поддержку НКО, на развитие гражданского общества. Но каждый год значительно росло количество поддержанных проектов сфере культуры. И иногда командным проектам приходилось мимикрировать под НКО-шников. И, хотя НКО и культура пересекаются, все равно, это разные сектора, и они не ассоциируют себя друг с другом. И потом, для запроса на поддержку культурных инициативы в не так важна организационная форма — у каждой команды есть свои ИП, ООО, НКО. И поэтому мы расширили круг участников, он будет позволять участвовать в грантовом конкурсе индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям, НКО, и даже муниципальным учреждениям, потому что средств на культуру в муниципалитетах порой совсем нет, и им очень сложно, и мы это понимаем», — рассказал Илья Чукалин.

«Существенное отличие Фонда поддержки культурных инициатив от Фонда президентских грантов — это система критериев. Была задача сделать прозрачную систему оценку критериев, которая обеспечивала бы равные возможности для всех. Поэтому мы немного изменили методологии оценки. Кроме того, тематические направления культурного конкурса будут несколько отличаться, формулировка «проекты в сфере культуры» получит большую и подробную расшифровку, — продолжил он, — Экспертный совет Фонда — это немногим более 20 человек, которые определяют методику экспертизы и назначают экспертов — специалистов в самых разных отраслях культуры, либо экспертов по проектной деятельности. Сейчас в их адрес направлены предложения войти в состав экспертного совета. Поскольку президент сказал, что в этом году Фонду поддержки культурных инициатив надо будет поддержать не менее 1, 5 тысяч команд, экспертов будет много, и им предстоит много работы».

«Вероятнее всего, региональная составляющая проектов будет больше. По Фонду президентских грантов, я должен сказать, что московская составляющая в последние годы падал до 11%. В Фонде поддержки культурных инициатив, скорее всего, будет много больших проектов из Москвы и Санкт-Петербурга. И это понятно — это два главных центра развития культуры, и эти проекты почти наверняка будут носить федеральный характер», — завершил свой рассказ Илья Чукалин.

Как ранее сообщалось в СМИ, участники конкурса на получение грантов для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, предварительно, смогут представить проекты по восьми направлениям. Об этом журналистам рассказал первый заместителя главы администрации президента РФ, председатель координационного комитета Сергей Кириенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Как заявил Сергей Кириенко, сбор заявок пройдет с 15 июня по 30 июля.

«Пока предложение команды — это восемь тематических направлений: «Великое русское слово», «Культурный код», «Нация созидателей», «Я горжусь», «Молодые лидеры», региональный аспект — «Место силы», история страны и тема многонациональной культуры и многонационального народа», — сказал Сергей Кириенко по итогам первого заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов. Он отметил, что направления также будут утверждены до 15 июня.

По словам Сергея Кириенко, важно поддерживать проекты на стыке разных направлений культуры и искусства. Участие могут принимать образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, проекты по поддержке и выявлению молодых талантов, по литературе и издательскому делу, кино и театрам, проекты, предусматривающие проведение фестивалей и форумов культуры и искусства, стартапы.

«Одним из важных критериев является новизна и творческая концепция», — подчеркнул он.

Всего на реализацию проектов выделят гранты на 5 миллиардов рублей: 3,5 миллиарда — из фонда культурных инициатив, 1,5 миллиарда — из фонда президентских грантов. Участвовать в конкурсе могут не только проекты, реализуемые в 2021 году, но и те, которые уже действуют или имеют долгосрочный характер.

Среди критериев отбора проектов Сергей Кириенко также назвал их актуальность и общественную значимость, а также уникальность творческой концепции и реализуемость.

«Будет также учитываться и масштаб проекта, наличие опыта и команды, способность его реализовать. И учитываться будет партнерская поддержка проектов. У нас преимущество дается тем проектам, у которых финансирование фонда является дополнительным. Здесь логика не в экономии денег. Здесь логика в том, что если проект действительно сильный, он еще кому-нибудь, кроме фонда президента, интересен. Это подтверждение используют как подтверждение качества проекта. Если он интересен, то найдутся люди, которые готовы вложить в него любые ресурсы», — заключил Сергей Кириенко.