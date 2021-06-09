Москва, , 16:09 — REGNUM 26-летнюю жительницу Москвы, совершившую убийство своих детей, отправили на принудительное лечение. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Суд установил, что 17 ноября 2020 года женщина в квартире на северо-востоке Москвы задушила двоих детей 2015 и 2017 года рождения. Он признал доказательства, собранные в рамках расследования уголовного дела по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних, заведомо для нее находящихся в беспомощном состоянии»), являются достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении подсудимой.

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Отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину лицом, которое нуждается в принудительном лечении.

«В момент совершения инкриминируемого ей деяния она не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронежский суд признал 17-летнего подростка виновным в насильственных действиях сексуального характера и убийстве девятилетней девочки.

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