Сингапур, , 16:07 — REGNUM В Сингапуре на конец мая зарегистрировано 550 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Считается, что дельта-вариант коронавируса легче передается от одного человека к другому.

«Мы скорректировали наши меры, и за последние две недели количество случаев заражения коронавирусом снизилось», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Сингапура.

Кроме того, в стране выявили семь случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, девять — «южноафриканским» и пять — «бразильским».