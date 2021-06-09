Улан-Батор, , 16:03 — REGNUM В Монголии началось голосование на выборах президента. За пост главы страны борются три кандидата: председатель правящей Монгольской народной партии и бывший премьер-министр страны Ухнаагийн Хурэлсух, бывший председатель оппозиционной Деомкратической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, а также бывший член парламента Дангаасурэнгийн Энхбат от Национальной трудовой партии. Голосование закончится в 22:00 по местному времени.

Запреты в день голосования

День голосования в Монголии является выходным. Также действуют некоторые запреты. По закону о выборах, по всей стране запрещена продажа алкоголя в течение трех дней начиная с 8 июня.

Также запрещаются организация культурно-массовых и спортивных мероприятий и деятельность торговых центров.

Расходы на проведение выборов — 26 млрд тугриков

Расходы на проведение выборов утверждаются парламентом Монголии. Эксперты отмечают, что в последние годы затраты на выборы резко выросли.

Для Монголии нынешние президентские выборы являются седьмым. Выборы первого президента обошлись стране в 40 млн тугриков (примерно 1.1 млн рублей), с 2001 года расходы увеличились на два раза, а с 2009 года расходы измеряются миллиардами тугриков.

По данным Главного избирательного комитета Монголии, бюджет голосования 2021 года составляет 26 млрд тугриков (примерно 717.8 млн рублей), если состоится второй тур, то понадобятся еще 9 млрд.

В Монголии зарегистрированы 2 151 329 избирателей, голосовать они будут на 2087 избирательных участках до 22:00 часов 9 июня.

Для голосования и подсчёта голосов используется устройство ImageCast, которое предназначено для маркировки бюллетеней. Кроме автоматического пересчета организуется контрольный ручной пересчет всех проголосовавших бумажных бюллетеней на всех избирательных участках.