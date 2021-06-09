Москва, , 15:59 — REGNUM Руль 9 июня продолжает крепнуть на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар стоит 72,14 руб. и способен двигаться в диапазоне 71,90−73,50 руб. Евро торгуется по 87,96 руб. и оставляет за собой потенциал колебаний в границах 87,70−90,00 руб.

Никакой выраженной суеты в рублевых парах нет, зато точно присутствует уверенный тренд на укрепление рубля.

У него как минимум три основы, и все они достаточно прочные. Первая и основная — это ралли в сырье.

Нефть Brent сегодня продолжает разбег и торгуется по $72,62 на фоне данных по запасам от API и ожиданий стабильного спроса на энергоносители далее.

Еще одна точка опоры кроется в стратегии дедолларизации ФНБ. Третий момент заключается в нейтральном внешнем фоне.

Все это позволяет рублю укрепляться, но это чисто российская история — мировые рынки капитала и глобальная валютная секция вполне спокойны и ориентированы на доллар», — считает эксперт.

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